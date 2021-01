Emilio Carelli (M5s): "Se i responsabili non ci sono, parliamo con Renzi" (Di domenica 24 gennaio 2021) Con Matteo Renzi si può dialogare, anzi si deve. Per il giornalista Emilio Carelli, deputato M5S, il veto sul leader di Italia Viva va superato. “So di essere in contrasto con le posizioni ufficiali - chiarisce Carelli in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ - ma per me la cosa più importante è l’unità di intenti e mi sembra giusto provare a indicare soluzioni”. “Io vedo due strade per rafforzare il governo - aggiunge Carelli -. La prima si apre sei colloqui in corso in queste ore portano alla nascita di un gruppo a sostegno del governo formato da moderati e liberali di centro, che credono nell’Europa e non vogliono un’Italia governata da Salvini e Meloni”. E la seconda via, per Carelli passa proprio per Renzi: ”È arrivata l’ora - dice - di valutare se sia corretto ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Con Matteosi può dialogare, anzi si deve. Per il giornalista, deputato M5S, il veto sul leader di Italia Viva va superato. “So di essere in contrasto con le posizioni ufficiali - chiariscein un’intervista al ‘Corriere della Sera’ - ma per me la cosa più importante è l’unità di intenti e mi sembra giusto provare a indicare soluzioni”. “Io vedo due strade per rafforzare il governo - aggiunge-. La prima si apre sei colloqui in corso in queste ore portano alla nascita di un gruppo a sostegno del governo formato da moderati e liberali di centro, che credono nell’Europa e non vogliono un’Italia governata da Salvini e Meloni”. E la seconda via, perpassa proprio per: ”È arrivata l’ora - dice - di valutare se sia corretto ...

Con Matteo Renzi si può dialogare, anzi si deve. Per il giornalista Emilio Carelli, deputato M5S, il veto sul leader di Italia Viva va superato. “So di essere in contrasto con le posizioni ufficiali - ...

Carelli (M5S): «Se Renzi dimostra di essere affidabile, è logico sedersi al tavolo ancora con lui»

Per Crimi e Di Maio l’ex premier è inaffidabile. Lei invece si fida di Renzi? «So di essere in contrasto con le posizioni ufficiali, ma per me la cosa più importante è l’unità di intenti e mi sembra g ...

Con Matteo Renzi si può dialogare, anzi si deve. Per il giornalista Emilio Carelli, deputato M5S, il veto sul leader di Italia Viva va superato. "So di essere in contrasto con le posizioni ufficiali - ...Per Crimi e Di Maio l'ex premier è inaffidabile. Lei invece si fida di Renzi? «So di essere in contrasto con le posizioni ufficiali, ma per me la cosa più importante è l'unità di intenti e mi sembra g ...