Eindhoven, scontri alle manifestazioni contro le misure anti Covid (Di domenica 24 gennaio 2021) È finita con scontri violenti tra manifestanti e forze dell'ordine la protesta organizzata per oggi ad Eindoven, Olanda, contro le restrizioni volute dal governo per contrastare la Pandemia. Diversi i feriti, sia tra gli agenti che tra i manifestanti. Auto della Polizia sono state date alle fiamme, si registrano anche saccheggi in negozi e centri commerciali. Leggi su panorama (Di domenica 24 gennaio 2021) È finita conviolenti tra manifeste forze dell'ordine la protesta organizzata per oggi ad Eindoven, Olanda,le restrizioni volute dal governo per contrastare la Pandemia. Diversi i feriti, sia tra gli agenti che tra i manifest. Auto della Polizia sono state datefiamme, si registrano anche saccheggi in negozi e centri commerciali.

Psv-Az Alkmaar è una partita valida per la sedicesima giornata dell'Eredivisie, il campinato olandese: pronostici, probabili formazioni.

