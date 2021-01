Droga | arrestato ad Amsterdam ' El Chapo asiatico' | tra i più ricercati al mondo

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il capo di uno dei pi grandi cartelli asiatici dellastatoad. Lo riporta la Bbc. La polizia non ha specificato il nome della persona arrestata ma si ritiene si tratti di Tse ...

Sulla carta erano due gruppi in affari. Due clan uniti da un comune interesse: inondare di droga le piazze di spaccio di Castellammare per macinare soldi a palate sulla pelle dei tossici della provinc ...Il capo di uno dei più grandi cartelli asiatici della droga è stato arrestato ad Amsterdam. Lo riporta la Bbc. La polizia non ha specificato il nome della persona arrestata ma ...