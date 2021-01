Donna spara ai 5 figli | incendia la casa e si suicida negli Usa

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 24 gennaio 2021) “Mi dispiace per il mio crimine malvagio. Non sono stata abbastanza forte per combattere questi demoni”: è il bigliettino lasciato al marito da unadi 25 anni prima di uccidere i suoi cinquee dirsi dopo aver dato fuoco allain cui vivevano, in West Virginia. Un gesto causato dalla depressione, ha spiegato in una conferenza stampa lo sceriffo Bruce Sloan, a conclusione di una indagine che ha chiarito la dinamica e il movente di una tragedia che ha scosso l’America due volte. Inizialmente infatti si pensava ad un incendio accidentale, dopo che l?8 dicembre un vicino aveva chiamato la polizia per le fiamme che avvolgevano l’abitazione. Invece la polizia ha scoperto che accanto alla, Oreanna Myers, 25 anni, c’era l’arma di quello che ora appare chiaramente come un ...