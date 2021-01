‘Domenica Live’, il fratello di Stefania Orlando svela la dura verità sul loro passato, poi lancia un appello alla sorella (Di domenica 24 gennaio 2021) E’ partito tutto da una lettera scritta per DiPiù, da Gianni Orlando, il fratello mai conosciuto di Stefania, al quale ha voluto indirizzare questa lettera straziante, attualmente reclusa all’interno della Casa più spiata di Italia. Nelle parole scritte a cuore aperto, il fratello ha raccontato di essere stato abbandonato dieci anni in collegio, e di non aver mai avuto la possibilità di frequentare la conduttrice al quale si appella per un ricongiungimento. Oggi, Gianni, ospite da Barbara D’Urso, è partito da Parigi per raccontare la sua particolare vicenda personale. Stessa mamma della gieffina, e stesso cognome della medesima: il papà di Stefania aveva deciso di riconoscerlo quando aveva due anni e mezzo, ha raccontato il primogenito degli Orlando: Inizialmente eravamo io mamma e ... Leggi su isaechia (Di domenica 24 gennaio 2021) E’ partito tutto da una lettera scritta per DiPiù, da Gianni, ilmai conosciuto di, al quale ha voluto indirizzare questa lettera straziante, attualmente reclusa all’interno della Casa più spiata di Italia. Nelle parole scritte a cuore aperto, ilha raccontato di essere stato abbandonato dieci anni in collegio, e di non aver mai avuto la possibilità di frequentare la conduttrice al quale si appella per un ricongiungimento. Oggi, Gianni, ospite da Barbara D’Urso, è partito da Parigi per raccontare la sua particolare vicenda personale. Stessa mamma della gieffina, e stesso cognome della medesima: il papà diaveva deciso di riconoscerlo quando aveva due anni e mezzo, ha raccontato il primogenito degli: Inizialmente eravamo io mamma e ...

juventusfc : Ma la domenica di calcio non è finita qui! Su @JuventusTV inizia #JuveVerona! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE:… - comunevenezia : #Veneziaperimmagini ?? #Buongiorno da #Venezia dalla Riva de l'Ogio. Un approfondimento sulla sua storia è disponi… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Abbiamo tanta voglia di voltare pagina, con tanta determinazione per portarci a casa questo tro… - mythyla__ : Che trash a domenica live. Tommaso, Francesco... Vi prego, non cambiate mai #tzvip - Noralakss : RT @zialo96: PORCA PUTTANA CHE CAZZO SUCCEDE A DOMENICA LIVE STEFANIA NON MERITA CIÒ VAFFANCULO #tzvip #sovip -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Domenica Live’ SNAI – Supercoppa: pronostico Juve ma nelle finali il Napoli è quasi un tabù Fortune Italia