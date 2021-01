Domenica In | tresca tra Gerry Scotti e Mara Venier | parla Mammucari

Ultime Notizie dalla rete : Domenica tresca

Gossip e Tv

Teo Mammucari, show a Domenica In: il conduttore romano è stato ospite dall’amica Mara Venier, dando vita a una delle interviste più divertenti e spassose dell’attuale stagione del programma di Rai Un ...La scorsa domenica ha mandato in gol per la centesima volta un compagno. Dal connubio indissolubile con Guardiola alle liti con Mourinho, una classe eterea e ...