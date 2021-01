Domenica In: Teo Mammucari fa gli scherzi telefonici e riporta l’allegria (Di domenica 24 gennaio 2021) Nella ventesima puntata di Domenica In, Mara Venier con Teo Mammucari hanno provato a fare degli scherzi telefonici ad alcuni amici vips Nel salotto di Domenica In è Teo Mammucari ad aprire il pomeriggio all’insegna delle interviste approfondite e curiose di Mara Venier o meglio chiamata Zia Mara dal pubblico affettuoso. Dopo la parentesi iniziale dedicata al coronavirus e alla vaccinazione anticovid19 con ospiti presenti in studio e collegamenti da casa, Mara Venier si è dedicata ai suoi ospiti. Teo Mammucari è entrato disinvolto e spigliato come sempre. Da subito Mara Venier ha concentrato l’intervista sugli esordi del performer ossia al 1996 in “Cercando Cercando” fino ad arrivare al programma che gli ha regalato popolarità ossia “Libero”. È stato proprio parlando ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Nella ventesima puntata diIn, Mara Venier con Teohanno provato a fare degliad alcuni amici vips Nel salotto diIn è Teoad aprire il pomeriggio all’insegna delle interviste approfondite e curiose di Mara Venier o meglio chiamata Zia Mara dal pubblico affettuoso. Dopo la parentesi iniziale dedicata al coronavirus e alla vaccinazione anticovid19 con ospiti presenti in studio e collegamenti da casa, Mara Venier si è dedicata ai suoi ospiti. Teoè entrato disinvolto e spigliato come sempre. Da subito Mara Venier ha concentrato l’intervista sugli esordi del performer ossia al 1996 in “Cercando Cercando” fino ad arrivare al programma che gli ha regalato popolarità ossia “Libero”. È stato proprio parlando ...

