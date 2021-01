Domenica In, anticipazioni 24 gennaio: tutti gli ospiti di Mara Venier (Di domenica 24 gennaio 2021) Ancora un parterre ricchissimo di ospiti quello di Domenica In, condotto da Mara Venier. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, in onda su Rai Uno dalle 14.00 circa. In studio Teo Mammuccari e il racconto di Gina Lollobrigida Un nuovo attesissimo appuntamento oggi, dalle 14.00 circa su Rai Uno, con Domenica In, condotto da Mara Venier. Anche questa puntata sarà caratterizzata da grandi ospiti e affronterà temi di attualità. Il primo ospite negli studi di Saxa Rubra, sarà il conduttore e comico Teo Mammuccari, reduce dal grande successo di Tu Si Que Vales, al fianco di Maria De Filippi, su Canale 5. Il comico è stato anche il vincitore della prima edizione de Il Cantante Mascherato, che tornerà il prossimo ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Ancora un parterre ricchissimo diquello diIn, condotto da. Ecco tutte lesulla puntata di oggi, in onda su Rai Uno dalle 14.00 circa. In studio Teo Mammuccari e il racconto di Gina Lollobrigida Un nuovo attesissimo appuntamento oggi, dalle 14.00 circa su Rai Uno, conIn, condotto da. Anche questa puntata sarà caratterizzata da grandie affronterà temi di attualità. Il primo ospite negli studi di Saxa Rubra, sarà il conduttore e comico Teo Mammuccari, reduce dal grande successo di Tu Si Que Vales, al fianco di Maria De Filippi, su Canale 5. Il comico è stato anche il vincitore della prima edizione de Il Cantante Mascherato, che tornerà il prossimo ...

