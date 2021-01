Dimarco: “Mi scuso per il gol che ho provocato. Contento della reazione” (Di domenica 24 gennaio 2021) Federico Dimarco è sempre più uno dei giocatori più importanti del campionato 2020-21. L’esterno del Verona è stato ancora una volta protagonista questo pomeriggio nel successo dell’Hellas per 3-1 contro il Napoli. Dimarco aveva però causato il vantaggio napoletano dopo 9? con un suo errore. Su twitter il mancino ha così scritto: “Mi scuso per l’errore che ha causato il vantaggio degli avversari! Ma sono orgoglioso della reazione che ha avuto tutta la squadra. È stata un’altra SUPER prestazione da parte di tutti contro una grande come il Napoli. Non dobbiamo accontentarci mai!”. Mi scuso per l’errore che ha causato il vantaggio degli avversari! Ma sono orgoglioso della reazione che ha avuto tutta la squadra. È stata un’altra SUPER prestazione da ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Federicoè sempre più uno dei giocatori più importanti del campionato 2020-21. L’esterno del Verona è stato ancora una volta protagonista questo pomeriggio nel successo dell’Hellas per 3-1 contro il Napoli.aveva però causato il vantaggio napoletano dopo 9? con un suo errore. Su twitter il mancino ha così scritto: “Miper l’errore che ha causato il vantaggio degli avversari! Ma sono orgogliosoche ha avuto tutta la squadra. È stata un’altra SUPER prestazione da parte di tutti contro una grande come il Napoli. Non dobbiamo accontentarci mai!”. Miper l’errore che ha causato il vantaggio degli avversari! Ma sono orgogliosoche ha avuto tutta la squadra. È stata un’altra SUPER prestazione da ...

