DiCaprio | Jane Fonda e altre star scrivono a Joe Biden e gli chiedono di passare alla storia come il «presidente del clima»

(Di lunedì 25 gennaio 2021) «Il suo insediamento segna una svolta nellaper gli Stati Uniti d’America e per il mondo». Questo l’incipit della lettera corale indirizzata al neodegli Stati Uniti Joee scritta da scienziati,tologi, celebrità, Ceo,di Hollywood. «Il compito che ci attende è enorme: la necessità di affrontare le devastanti crisi sanitarie ed economiche globali, e la necessità di unire gli americani nel farlo, è urgente. Mentre ci riprendiamo dal Coronavirus e ricostruiamo l’economia globale, dobbiamo anche agire sui cambiamentitici»,, mentre ribattezzano il capo Usa“ildel”. January 24, 2021 Tra i firmatari, Leonardo...

justcallme_sug : POV: sei una regista devi registrare un film/serie scegli degli attori, e anche i ruoli se ti va ?? — Che domanda st… - BryanCrandall7 : Jane Skinner, Cupp. Lombardo. Gabbardo. Start. Leonardo DiCaprio camp David. Llama. -

Ultime Notizie dalla rete : DiCaprio Jane

Open

Lettera aperta sul clima per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: oggi sul New York Times è comparso un appello ...Netflix rilancia su Disney+ e su Warner e annuncia per il 2021 un cartellone di oltre 70 nuovi film, ben piu' di uno a settimana: una cornucopia di proposte degna del piu' grande servizio streaming de ...