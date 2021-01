Di Maio: “Quello sulla giustizia è un voto sul governo non solo su Bonafede. Riforma della prescrizione non si tocca. Se non troviamo una maggioranza? Scivoliamo verso le elezioni” (Di domenica 24 gennaio 2021) Luigi Di Maio blinda Alfonso Bonafede. E dice senza giri di parole che il voto sulla relazione del guardasigilli non sarà solo un voto sul ministro capodelegazione del M5s ma un voto sull’intero governo. Che quindi – allo stato – rischia di andare sotto sulla giustizia. “Il voto di mercoledì è un voto sul governo, non si pensi che sia solo unvoto su Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle”, sono le parole del ministro degli Esteri a Mezz’ora in Più su Rai 3. Una presa di posizione netta che rappresenta un vero e proprio bivio per la situazione politica. Dopo aver incassato la fiducia con maggioranza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Luigi Diblinda Alfonso. E dice senza giri di parole che ilrelazione del guardasigilli non saràunsul ministro capodelegazione del M5s ma unsull’intero. Che quindi – allo stato – rischia di andare sotto. “Ildi mercoledì è unsul, non si pensi che siaunsu Alfonsodel Movimento 5 Stelle”, sono le parole del ministro degli Esteri a Mezz’ora in Più su Rai 3. Una presa di posizione netta che rappresenta un vero e proprio bivio per la situazione politica. Dopo aver incassato la fiducia con...

