Di Maio cade nuovamente sul congiuntivo: “Qualora Renzi staccava la fiducia” | VIDEO (Di domenica 24 gennaio 2021) Di Maio cade sul congiuntivo: “Qualora Renzi staccava la fiducia” VIDEO Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, cade nuovamente sul congiuntivo e diviene bersaglio dei social. Nel corso della sua intervista a Mezz’ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata in onda nel primo pomeriggio di domenica 24 gennaio, l’ex capo politico del M5S ha infatti commesso di nuovo un errore linguistico. Parlando della crisi di governo (leggi qui le ultime notizie), infatti, di Maio ha dichiarato: “Il presidente Conte ha detto chiaramente che Qualora Renzi staccava la fiducia al governo non ci sarebbe stata ... Leggi su tpi (Di domenica 24 gennaio 2021) Disul: “laIl ministro degli Esteri, Luigi Disule diviene bersaglio dei social. Nel corso della sua intervista a Mezz’ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata in onda nel primo pomeriggio di domenica 24 gennaio, l’ex capo politico del M5S ha infatti commesso di nuovo un errore linguistico. Parlando della crisi di governo (leggi qui le ultime notizie), infatti, diha dichiarato: “Il presidente Conte ha detto chiaramente chelaal governo non ci sarebbe stata ...

