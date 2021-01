Dentro o fuori Il bivio di Biden e della Nato in Afghanistan

(Di domenica 24 gennaio 2021) L’amministrazione di Joeha affermato che rivedrà l’accordo di pace che l’ex presidente Donald J. Trump ha stipulato con i talebani e vuole assicurarsi che il gruppo militante afghano sia “all’altezza dei suoi impegni”, compresa la riduzioneviolenza e il taglio dei legami con i terroristi. I crescenti attacchi quotidiani dei talebani indimostrano che la situazionesicurezza continua ad essere critica nonostante l’accordo Usa-talebani firmato il 29 febbraio 2020 e le trattative intra-afghane iniziate lo scorso settembre. Sebbene Kabul abbia rilasciato 5.100 prigionieri talebani e gli Stati Uniti abbiano ridotto il proprio personale militare a 2.500 unità il 15 gennaio scorso, solo nei mesi scorsi si sono registrati attacchi da parte dei talebani in oltre 23 province, con un aumento di ...

La Juventus batte 2-0 il Bologna e per il momento, in attesa del Napoli, è quarta in classica. Pirlo ringrazia Arthur e McKennie, autori dei gol che hanno deciso la partita. Il primo ...Mario Ermito, ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip 5, pronto a frequentare Dayane Mello, Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis fuori dalla casa ...