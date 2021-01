"De Martino l'ha presa male". Queste foto di Belen Rodriguez? Nuovo terremoto tra ex | Guarda (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel gossip, due indizi fanno una prova. Belen Rodriguez incinta è una voce che si rincorre da settimane, ma dopo il selfie con tanto di braccialetto antinausea, spuntano le foto paparazzate di Diva e donna, che ritraggono la showgirl argentina in giro per Milano in un look molto casual assai sospetto. Lei e il compagno Antonino Spinalbese si sono chiusi finora in uno strettissimo riserbo, ma la 36enne sta rallentando i ritmi lavorativi. Continua la carriera social, come testimoniale e web influencer, ma in tv dopo la fine di Tu si que vales non la si è più vista e questo, secondo il settimane del gruppo Cairo, sarebbe uno degli indizi. La Rodriguez sta pensando alla famiglia, e non ci sarebbe più solo il piccolo Santiago, avuto dal suo ex marito Stefano De Martino. La gravidanza sarebbe al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel gossip, due indizi fanno una prova.incinta è una voce che si rincorre da settimane, ma dopo il selfie con tanto di braccialetto antinausea, spuntano lepaparazzate di Diva e donna, che ritraggono la showgirl argentina in giro per Milano in un look molto casual assai sospetto. Lei e il compagno Antonino Spinalbese si sono chiusi finora in uno strettissimo riserbo, ma la 36enne sta rallentando i ritmi lavorativi. Continua la carriera social, come testimoniale e web influencer, ma in tv dopo la fine di Tu si que vales non la si è più vista e questo, secondo il settimane del gruppo Cairo, sarebbe uno degli indizi. Lasta pensando alla famiglia, e non ci sarebbe più solo il piccolo Santiago, avuto dal suo ex marito Stefano De. La gravidanza sarebbe al ...

