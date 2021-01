"Dayane Mello squalificata". Terremoto al GF Vip, una frase inaccettabile. "Malato mentale" (Di domenica 24 gennaio 2021) Telespettatori del Grande Fratello Vip in rivolta: al centro delle polemiche è Dayane Mello, di cui chiedono la squalifica dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Motivo? Una frase durissima nei confronti di Tommaso Zorzi, definito letteralmente "Malato di mente". Dopo aver ascoltato una playlist musicale scelta dall'influencer milanese, la modella brasiliana insofferente sbotta: "Adesso inizio anch'io a fare la malata mentale e poi vediamo. Sono inc****ta. Fanno felice lui e se ne fregano di noi. Lo assecondano solo perché ha crisi d'ansia e problemi mentali, noi qui come rincog****i”. Un raptus che ha stupito gli altri inquilini ma soprattutto i telespettatori, che sui social chiedono la sua eliminazione a norma di regolamento: "Chi soffre di disturbi mentali si è sentito dire da lei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Telespettatori del Grande Fratello Vip in rivolta: al centro delle polemiche è, di cui chiedono la squalifica dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Motivo? Unadurissima nei confronti di Tommaso Zorzi, definito letteralmente "di mente". Dopo aver ascoltato una playlist musicale scelta dall'influencer milanese, la modella brasiliana insofferente sbotta: "Adesso inizio anch'io a fare la malatae poi vediamo. Sono inc****ta. Fanno felice lui e se ne fregano di noi. Lo assecondano solo perché ha crisi d'ansia e problemi mentali, noi qui come rincog****i”. Un raptus che ha stupito gli altri inquilini ma soprattutto i telespettatori, che sui social chiedono la sua eliminazione a norma di regolamento: "Chi soffre di disturbi mentali si è sentito dire da lei ...

