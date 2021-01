D’Aversa: “Ci siamo fatti gol da soli. Abbiamo bisogno di rinforzi dal mercato” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il tecnico del Parma, D’Aversa, a Sky Sport ha commentato la sconfitta interna con la Sampdoria, che fa chiudere il girone di andata ai ducali al penultimo posto. Il tecnico ha chiesto interventi sul mercato alla società: “La partita di oggi ha dimostrato che c’è bisogno che la società intervenga sul mercato, oggi eravamo in difficoltà coi cambi anche se dobbiamo ragionare sul fatto che ci siamo quasi fatti gol da soli. Dobbiamo eliminare questi errori: la classifica dobbiamo guardarla perché se siamo penultimi, un motivo ci sarà. Se recriminiamo sempre non è questione di sfortuna, ma perché non siamo determinati. Recriminando non si fanno punti e si rischia davvero di finire male”. Foto: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il tecnico del Parma,, a Sky Sport ha commentato la sconfitta interna con la Sampdoria, che fa chiudere il girone di andata ai ducali al penultimo posto. Il tecnico ha chiesto interventi sulalla società: “La partita di oggi ha dimostrato che c’èche la società intervenga sul, oggi eravamo in difficoltà coi cambi anche se dobbiamo ragionare sul fatto che ciquasigol da. Dobbiamo eliminare questi errori: la classifica dobbiamo guardarla perché sepenultimi, un motivo ci sarà. Se recriminiamo sempre non è questione di sfortuna, ma perché nondeterminati. Recriminando non si fanno punti e si rischia davvero di finire male”. Foto: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo ...

