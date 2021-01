Dati Lombardia zona rossa, chi ha sbagliato? L'errore nel calcolo dell'Rt: cosa è successo (Di domenica 24 gennaio 2021) Lo scontro è tutto politico perché i numeri - così come sono stati valiDati dal Cts e come risulta dalla stessa relazione che i tecnici lombardi hanno inviato all’Iss - sembrano dimostrare che lo sbaglio è nel numero settimanale dei guariti Leggi su corriere (Di domenica 24 gennaio 2021) Lo scontro è tutto politico perché i numeri - così come sono stati validal Cts e come risulta dalla stessa relazione che i tecnici lombardi hanno inviato all’Iss - sembrano dimostrare che lo sbaglio è nel numero settimanale dei guariti

CottarelliCPI : Il Corriere conferma che la Lombardia ha trasmesso dati sbagliati sui contagiati. In ogni caso, le responsabilità v… - marcocappato : Il pasticcio dati #COVID19 è conseguenza della scelta di tenere segreti i #dati disaggregati, altrimenti qualsiasi… - fattoquotidiano : Confinati in zona rossa per una settimana perché la Regione Lombardia ha comunicato all’Istituto Superiore di Sanit… - cdghietta : RT @Cartabellotta: 3 precisazioni tecniche su querelle #Governo #Lombardia: ??Indicatori monitoraggio sono 21 ??Indice #Rt (con vari limiti)… - M21Shark : #Fontana: 'a Leti' (#Moratti) ma visto che s'avvicina carnevale ma ne sparamo nartre due de minkiate, famo 'no sche… -