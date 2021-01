Dall’Inghilterra, il Chelsea sulle tracce del nuovo Pogba che gioca nel Monaco (Di domenica 24 gennaio 2021) Secondo ESPN e duversi tabloid inglesi tra cui Metro, il Chelsea ha messo il mirino il "nuovo Pogba". Si tratta di Aurelien Tchouameni, titolare nella Nazionale francese Under 20 nonché attuale calciatore del Monaco.Il talento classe 2000 è approdato nel club del Principato lo scorso anno dal Bordeaux per 18 milioni di euro e si sta confermando perno della squadra allenata da Kovac. Nella sfida del weekend contro il Marsiglia è anche andato a segno nel 3-1 finale per i suoi. Nelle ultime sfide sta contribuendo in modo decisivo alla risalita in classifica della società di Ligue 1.caption id="attachment 1084233" align="alignnone" width="584" Aurelien Tchouameni (Instagram Aurelien Tchouameni)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Secondo ESPN e duversi tabloid inglesi tra cui Metro, ilha messo il mirino il "". Si tratta di Aurelien Tchouameni, titolare nella Nazionale francese Under 20 nonché attuale calciatore del.Il talento classe 2000 è approdato nel club del Principato lo scorso anno dal Bordeaux per 18 milioni di euro e si sta confermando perno della squadra allenata da Kovac. Nella sfida del weekend contro il Marsiglia è anche andato a segno nel 3-1 finale per i suoi. Nelle ultime sfide sta contribuendo in modo decisivo alla risalita in classifica della società di Ligue 1.caption id="attachment 1084233" align="alignnone" width="584" Aurelien Tchouameni (Instagram Aurelien Tchouameni)/caption ITA Sport Press.

