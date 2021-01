Dal Forlanini al Santo Spirito | gli ospedali storici | incautamente chiusi | sono capolavori da tutelare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 gennaio 2021) Alcuni sembrano sontuosi palazzi del potere o dimore nobiliari e si stagliano imponenti e isolati nel territorio circostante per essere visibili; altriintegrati nel contesto, un unicum con le case adiacenti:i tanti bellissimi edifici della salute. Costruiti in epoche diverse e quindi progettati in stili diversi – molto variepoi le fatture – severi o leggiadri, hanno raccolto storie di umana sofferenza, di studi, di ricerche, di simposi, di incontri tra medici provenienti da mondi ed epoche disparate. Gli antichidiffusi sul territorio, specie nei grandi centri urbani,veridi architettura che andrebbero tutelati non solo in quanto edificima anche nella loro funzione originaria. La polemica su alcuni ...