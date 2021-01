Dal +60% di Amazon al +41% di Netflix, dal +31% di Nintendo al +15% di Visa: come è cambiata la classifica delle multinazionali più ricche nel 2020 (Di domenica 24 gennaio 2021) La pandemia ha scompaginato ogni aspetto della società. A cominciare dall’economia che ha subito uno scossone senza precedenti che si è riverberato su più livelli: dal potere di acquisto delle famiglie al Pil dei singoli Stati. In questo contesto, il Sole 24 Ore, basandosi sui dati pubblicati da Intertrend, ha studiato le alterazioni che hanno coinvolto le big company, elaborando un indice in grado di soppesare la forza del brand, a 2020 concluso e con il Coronavirus che continua a imperversare in tutto il mondo. L’analisi per settore Studiando le variazioni in miliardi di dollari delle differenti multinazionali year-over-year, emerge come il settore più in salute sia quello tecnologico: +11,6%. Durante il 2020 e in confronto al 2019, sono cresciuti anche i comparti della ... Leggi su open.online (Di domenica 24 gennaio 2021) La pandemia ha scompaginato ogni aspetto della società. A cominciare dall’economia che ha subito uno scossone senza precedenti che si è riverberato su più livelli: dal potere di acquistofamiglie al Pil dei singoli Stati. In questo contesto, il Sole 24 Ore, basandosi sui dati pubblicati da Intertrend, ha studiato le alterazioni che hanno coinvolto le big company, elaborando un indice in grado di soppesare la forza del brand, aconcluso e con il Coronavirus che continua a imperversare in tutto il mondo. L’analisi per settore Studiando le variazioni in miliardi di dollaridifferentiyear-over-year, emergeil settore più in salute sia quello tecnologico: +11,6%. Durante ile in confronto al 2019, sono cresciuti anche i comparti della ...

