Cyberpunk 2077 | la patch 1 1 introduce un grave bug ma esiste un modo per evitarlo

Leggi su eurogamer

(Di domenica 24 gennaio 2021) Poche ore fa, gli sviluppatori di CD Projekt hanno pubblicato la tanto attesa1.1 perla quale, a differenza dei più piccoli hotfix, sarebbe servita come punto di partenza per migliorare il gioco in maniera considerevole. Effettivamente, questo aggiornamento, principalmente incentrato sulla stabilità, ha risolto numerosi problemi e magagne varie. Purtroppo, stando a quanto riportato da alcuni giocatori, non tutti i bug principali sono stati risolti e anzi, sembra che ne siano stati introdotti alcuni altrettanto gravi. In questo momento, l'errore più segnalato proviene dalla missione "Down on the Street": per avanzare nella missione dobbiamo ricevere una telefonata da Takemura ma, apparentemente, tale telefonata risulta muta e questo impedisce di procedere con la storia. Caricare vecchi salvataggi o crearne di nuovi ...