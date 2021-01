Cristina Chiabotto attende un figlio per la prima volta e confessa | “Ho avuto il Covid”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 24 gennaio 2021)è in dolce attesa e ha rivelato il sesso del nascituro in un’intervista rilasciata in televisione, così come emerge dalle ultime anticipazioni tv. La showgirl aveva annunciato a mezzo social il suo stato di gravidanza, condividendo la notizia della sua maternità raggiunta insieme a Marco Roscio, con i suoi fedeli sostenitori su Instagram. E ora, alla luce della sua nuova intervista rilasciata in tv, spuntano delle nuove indiscrezioni sulla gravidanza del momento, i cui primi mesi si sono rivelati piuttosto complessi per la showgirl.torna a Verissimo Tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, che va in onda questo sabato 23 gennaio 2021, è attesa in studio l’ex Miss Italia. Le anticipazioni del nuovo appuntamento tv di ...