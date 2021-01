Cristiano Ronaldo rifiuta offerta dall’Arabia Saudita (Di domenica 24 gennaio 2021) Secondo quanto riporta il quotidiano inglese, Telegraph, Cristiano Ronaldo ha rifiutato di diventare testimonial dell’Arabia Saudita per una campagna pubblicitaria volta alla promozione del turismo e che gli avrebbe fruttato 6 milioni di euro l’anno. Perché Cristiano Ronaldo ha rifiutato? Secondo i ben informati, il calciatore portoghese avrebbe rifiutato perché preoccupato di un ritorno negativo della sua immagine. L’Arabia Saudita è infatti nel mirino di parecchie associazioni internazionali per quanto rigurda il rispetto dei diritti umani. Un paese dove solo nel 2019 e’ stato consentito di entrare allo stadio, ma solo nel settore misto con il divieto assoluto di entrare in quello riservato agli uomini, e dove soltanto nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Secondo quanto riporta il quotidiano inglese, Telegraph,hato di diventare testimonial dell’Arabiaper una campagna pubblicitaria volta alla promozione del turismo e che gli avrebbe fruttato 6 milioni di euro l’anno. Perchéhato? Secondo i ben informati, il calciatore portoghese avrebbeto perché preoccupato di un ritorno negativo della sua immagine. L’Arabiaè infatti nel mirino di parecchie associazioni internazionali per quanto rigurda il rispetto dei diritti umani. Un paese dove solo nel 2019 e’ stato consentito di entrare allo stadio, ma solo nel settore misto con il divieto assoluto di entrare in quello riservato agli uomini, e dove soltanto nel ...

