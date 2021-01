Cristiano Ronaldo | Mayorga 2 la vendetta? A Torino gira una voce | Ha un amante assatanato Indiscreto maliziosissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 gennaio 2021) Purelo vogliono gay a tutti i costi. Quando si è una superstar come CR7, i mitomani che raccontano storie non mancano mai. Ora c'è un tizioche racconta dache il 34enne asso portoghese della Juventus avrebbe un(scritto senza apostrofo, un uomo), un fotomodello bellissimo che lui raggiungerebbe a casa. Che palla: Cr7 non può nemmeno uscire di casa per comprare le sigarette (se fumasse). Vi ricordate la modella di Las Vegas che voleva spolparlo? «Mi ha sodomizzata» diceva, e poi il caso si è dissolto. Che ci sia in ballo un altro caso2.la