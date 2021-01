Crisi governo, Renzi resterà kingmaker per il Quirinale (Di domenica 24 gennaio 2021) I tre Re Magi del centrodestra sono andati da Mattarella a chiedergli le elezioni, cioè il modo più efficace per tenere in vita il governo. Se volessero davvero mandarlo a casa per arrivare al voto, dovrebbero fare esattamente il contrario: lasciar credere che una soluzione alla Crisi in ogni caso si troverà. Così invece terrorizzano i «peones» che temono di non essere rieletti e qualcuno, disperato, finirà per gettarsi tra le braccia di Conte. Un soccorso indiretto. Possibile che Salvini, Tajani e Meloni non se ne rendano conto? E se lo sanno, perché fare questo regalo all’Avvocato del popolo? La loro risposta è che, tanto, non andremmo lo stesso a votare; perfino se cadesse il governo, i «poteri forti» si metterebbero di traverso; Washington, Bruxelles, le varie capitali europee scatenerebbero l’inferno per impedire al Capitano di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) I tre Re Magi del centrodestra sono andati da Mattarella a chiedergli le elezioni, cioè il modo più efficace per tenere in vita il. Se volessero davvero mandarlo a casa per arrivare al voto, dovrebbero fare esattamente il contrario: lasciar credere che una soluzione allain ogni caso si troverà. Così invece terrorizzano i «peones» che temono di non essere rieletti e qualcuno, disperato, finirà per gettarsi tra le braccia di Conte. Un soccorso indiretto. Possibile che Salvini, Tajani e Meloni non se ne rendano conto? E se lo sanno, perché fare questo regalo all’Avvocato del popolo? La loro risposta è che, tanto, non andremmo lo stesso a votare; perfino se cadesse il, i «poteri forti» si metterebbero di traverso; Washington, Bruxelles, le varie capitali europee scatenerebbero l’inferno per impedire al Capitano di ...

Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - Corriere : Solo 1 italiano su 5 vuole le urne. Il 42% non capisce i motivi della crisi - welikeduel : Rivedi #propagandalive: il Vaso degli Esteri-Enrico Letta, Valerio Aprea, Stefano Boeri, Fabrizio Bosso, Memo Remig… - Tino44588447 : RT @tobdea: Perché Conte e Arcuri si stanno scagliando contro Pfizer? Semplice: stai fallendo il piano di rollout di vaccino e sei nel mez… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Crisi governo, Renzi resterà kingmaker per il Quirinale -