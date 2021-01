Crisi di governo, strada in salita al Senato per il voto su Bonafede (Di domenica 24 gennaio 2021) La Crisi di governo, come nella scena madre di un film di Sergio Leone, è giunta allo stallo messicano, in cui tutti i contendenti si puntano reciprocamente le pistole senza che alcuno possa prevalere.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 24 gennaio 2021) Ladi, come nella scena madre di un film di Sergio Leone, è giunta allo stallo messicano, in cui tutti i contendenti si puntano reciprocamente le pistole senza che alcuno possa prevalere....

Corriere : Solo 1 italiano su 5 vuole le urne. Il 42% non capisce i motivi della crisi - welikeduel : 'All'estero nessuno ha capito cosa è successo.' #EnricoLetta sulla crisi di governo #propagandalive @EnricoLetta - welikeduel : I silenzi della crisi di governo nel nuovo video di Alessio Marzilli per #propagandalive @Alessio_M… - paspro2 : Quanto ci costa la crisi di governo? Miliardi in fumo e fragilità internazionale - Nonha_stata : Bisogna ammettere che questa crisi di governo sta aprendo scenari inimmaginabili. -