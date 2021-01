Crisi di governo, Di Maio: «Ancora 48 ore per consolidare la maggioranza o si scivola verso il voto» (Di domenica 24 gennaio 2021) Con o senza Italia Viva, la tenuta del governo è sempre più in bilico. A non nascondere le difficoltà che sta incontrando la maggioranza nel rintracciare i responsabili è lo stesso Luigi di Maio. «O nei prossimi giorni si trova la maggioranza, altrimenti sono il primo a dire che stiamo scivolando verso il voto», ha dichiarato il ministro degli Esteri Di Maio a Mezz’ora in più su Rai 3. «Serve un consolidamento della maggioranza», ha detto il ministro, chiarendo che le prossime 48 ore saranno cruciali. «In tempi normali si poteva votare anche ogni anno, in questi tempi ci giochiamo Recovery, vaccini e futuro della ripresa economica», ha aggiunto. Ma «se non ci sono i voti adesso non ci sono neanche per il Conte ter». Di ... Leggi su open.online (Di domenica 24 gennaio 2021) Con o senza Italia Viva, la tenuta delè sempre più in bilico. A non nascondere le difficoltà che sta incontrando lanel rintracciare i responsabili è lo stesso Luigi di. «O nei prossimi giorni si trova la, altrimenti sono il primo a dire che stiamondoil», ha dichiarato il ministro degli Esteri Dia Mezz’ora in più su Rai 3. «Serve un consolidamento della», ha detto il ministro, chiarendo che le prossime 48 ore saranno cruciali. «In tempi normali si poteva votare anche ogni anno, in questi tempi ci giochiamo Recovery, vaccini e futuro della ripresa economica», ha aggiunto. Ma «se non ci sono i voti adesso non ci sono neanche per il Conte ter». Di ...

