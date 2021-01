Crisi di governo, Di Maio ammette il rischio del voto. Cruciale la relazione di Bonafede (Di domenica 24 gennaio 2021) A quasi una settimana dal voto in Senato, la Crisi di governo non accenna ad arginarsi anzi, più si va avanti con i giorni e più per Conte si fa difficile trovare i costruttori. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro per gli Affari Regionali Boccia che ha definito il Presidente Consiglio il punto di equilibrio in questa situazione delicata e in questa maggiornaza. Boccia, però, non esclude il rischio del voto. A lui si è associato anche il ministro degli Esteri Di Maio che ha parlato di pochi giorni per trovare una maggioranza. Cruciale sarà il giorno in cui il ministro della Giustizia e Guardasigilli Bonafede presenterà la sua relazione annuale alle camere. Di Maio non esclude il ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 24 gennaio 2021) A quasi una settimana dalin Senato, ladinon accenna ad arginarsi anzi, più si va avanti con i giorni e più per Conte si fa difficile trovare i costruttori. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro per gli Affari Regionali Boccia che ha definito il Presidente Consiglio il punto di equilibrio in questa situazione delicata e in questa maggiornaza. Boccia, però, non esclude ildel. A lui si è associato anche il ministro degli Esteri Diche ha parlato di pochi giorni per trovare una maggioranza.sarà il giorno in cui il ministro della Giustizia e Guardasigillipresenterà la suaannuale alle camere. Dinon esclude il ...

