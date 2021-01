Crisi di governo, adesso c’è la sfida della giustizia: per il voto al Senato sulla relazione Bonafede la strada è in salita (Di domenica 24 gennaio 2021) Crisi di governo, il riassunto delle ultime ore La Crisi di governo non dà tregua al premier Conte. Dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva, la fiducia traballante al Senato con 156 voti e i “costruttori” che latitano, il primo ostacolo dell’esecutivo senza i renziani è sulla giustizia. La questione potrebbe essere il vero sgambetto al governo e addirittura non si esclude l’ipotesi di un Conte ter prima di mercoledì. Quel giorno alla Camera e probabilmente giovedì al Senato si voterà sulla relazione del ministro Alfonso Bonafede sullo stato della giustizia italiana e il 28 in commissione Affari Costituzionali a Montecitorio scade il termine ... Leggi su tpi (Di domenica 24 gennaio 2021)di, il riassunto delle ultime ore Ladinon dà tregua al premier Conte. Dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva, la fiducia traballante alcon 156 voti e i “costruttori” che latitano, il primo ostacolo dell’esecutivo senza i renziani è. La questione potrebbe essere il vero sgambetto ale addirittura non si esclude l’ipotesi di un Conte ter prima di mercoledì. Quel giorno alla Camera e probabilmente giovedì alsi voteràdel ministro Alfonsosullo statoitaliana e il 28 in commissione Affari Costituzionali a Montecitorio scade il termine ...

