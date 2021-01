Covid. Ugl, chiesto vaccino per lavoratori addetti alle vendite genere alimentari (Di domenica 24 gennaio 2021) Anche ai lavoratori del comparto commerciale va somministrato con urgenza il vaccino, anticipando per quanto possibile la fase prevista dal piano di vaccinazione nel rispetto delle priorità stabilite a livello Centrale. E’ quanto chiesto all’Assessore regionale della salute in una nota a firma del Segretario Ugl Sicilia, Giuseppe Messina e del Segretario Regionale della ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di domenica 24 gennaio 2021) Anche aidel comparto commerciale va somministrato con urgenza il, anticipando per quanto possibile la fase prevista dal piano di vaccinazione nel rispetto delle priorità stabilite a livello Centrale. E’ quantoall’Assessore regionale della salute in una nota a firma del Segretario Ugl Sicilia, Giuseppe Messina e del Segretario Regionale della ... L'articolo UGL SICILIA.

UglSicilia : Covid. Ugl, chiesto vaccino per lavoratori addetti alle vendite genere alimentari - UGL SICILIA - zazoomblog : Misure anti Covid. Virzì (Ugl): “ Palermo una città piena di contraddizioni le regole non valgono per tutti” -… - UglSicilia : Misure anti Covid. Virzì (Ugl): “ Palermo una città piena di contraddizioni, le regole non valgono per tutti” - UGL… - IlModeratoreWeb : Alla Regione Sicliana Ugl Chimici e Ugl Sicilia chiedono un percorso rapido per le vaccinazioni anti Covid 19 per l… - UglSicilia : Ugl Chimici e Ugl Sicilia chiedono un percorso rapido per le vaccinazioni anti Covid 19 per lavoratori operativi de… -