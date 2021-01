Covid, test rapidi in farmacia ma non in Puglia: 'Siamo ancora a zero, ritardo imbarazzante del governo regionale' (Di lunedì 25 gennaio 2021) 'Le farmacie delle altre regioni stanno già eseguendo da diverse settimane i test rapidi per il Covid - 19. La Giunta pugliese invece è in un ritardo imbarazzante' . A denunciarlo sono i parlamentari ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 25 gennaio 2021) 'Le farmacie delle altre regioni stanno già eseguendo da diverse settimane iper il- 19. La Giunta pugliese invece è in un' . A denunciarlo sono i parlamentari ...

occhio_notizie : Una bellissima notizia - Tribonacci1 : @borghi_claudio Si può anche sapere come sono testati i test-covid? A quale standard rispondono? Chi li controlla?… - LuccittiM : RT @isabellaisola3: Sembrava fantascienza ma è realta. Questo è il primo campo Covid in Germania. Coloro che rifiuteranno vaccini, test e 4… - CordioliMirco : RT @riktroiani: La #Francia ha introdotto nuovi controlli anti-#Covid e l'obbligo di presentare un test molecolare negativo per chi arriva… - rodolfocorrenti : RT @isabellaisola3: Sembrava fantascienza ma è realta. Questo è il primo campo Covid in Germania. Coloro che rifiuteranno vaccini, test e 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid test Tv: Serena Bortone, sono tornata negativa al test covid ANSA Nuova Europa Covid Italia, il bollettino

Covid Italia, il bollettino di oggi 24 gennaio 2021. Sono 11.629 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 2.466.813.

Napoli: focolaio Covid a scuola, scontro tra le mamme. «Colpa di quella festa di compleanno»

Il focolaio ha infiammato gli animi. Dopo la scoperta che ben 18 alunni della prima B del plesso Zanfagna dell’Istituto comprensivo Minniti-Zanfagna sono risultati positivi al Covid-19, tra ...

Covid Italia, il bollettino di oggi 24 gennaio 2021. Sono 11.629 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 2.466.813.Il focolaio ha infiammato gli animi. Dopo la scoperta che ben 18 alunni della prima B del plesso Zanfagna dell’Istituto comprensivo Minniti-Zanfagna sono risultati positivi al Covid-19, tra ...