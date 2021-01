Covid, le news. Il bollettino di oggi: 11.629 contagi su 216.211 tamponi, 299 morti . LIVE (Di domenica 24 gennaio 2021) Il bollettino del ministero della Salute registra un tasso positivi/test del 5,38%. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel avverte le case farmaceutiche: "Useremo tutti i mezzi giuridici per il rispetto dei contratti firmati". Misure anti contagio allentate sul territorio lombardo, inasprite su quello sardo. Dal ritardo dei vaccini, pesanti ripercussioni sul piano italiano Leggi su tg24.sky (Di domenica 24 gennaio 2021) Ildel ministero della Salute registra un tasso positivi/test del 5,38%. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel avverte le case farmaceutiche: "Useremo tutti i mezzi giuridici per il rispetto dei contratti firmati". Misure antio allentate sul territorio lombardo, inasprite su quello sardo. Dal ritardo dei vaccini, pesanti ripercussioni sul piano italiano

