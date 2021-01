Covid, le news. Il bollettino di oggi: 11.629 contagi su 216.211 tamponi, 299 decessi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il bollettino del ministero della Salute registra un tasso positivi/test (molecolari e antigenici) del 5,38%. Aumento delle terapie intensive (+14), calano i ricoveri ordinari (-94). Vaccini, Pfizer a Sky TG24: "Settimana prossima la fornitura torna a regime". Il presidente del Consiglio europeo Michel: "Useremo tutti i mezzi giuridici per il rispetto dei contratti". Biden pronto a ripristinare il bando ai viaggiatori provenienti dall'area Schengen, dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda e dal Brasile Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildel ministero della Salute registra un tasso positivi/test (molecolari e antigenici) del 5,38%. Aumento delle terapie intensive (+14), calano i ricoveri ordinari (-94). Vaccini, Pfizer a Sky TG24: "Settimana prossima la fornitura torna a regime". Il presidente del Consiglio europeo Michel: "Useremo tutti i mezzi giuridici per il rispetto dei contratti". Biden pronto a ripristinare il bando ai viaggiatori provenienti dall'area Schengen, dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda e dal Brasile

LegaSalvini : ++ INCREDIBILE. DOPO LA LOMBARDIA, ANCHE IN SARDEGNA: “CALCOLI SBAGLIATI DEL GOVERNO” ++ - LaStampa : Covid: Francia, Germania e Austria dicono addio alle mascherine di stoffa - Agenzia_Italia : La Germania curerà i malati di Covid con lo stesso mix di anticorpi dato a Trump - TizianoPesce : A Brescia il super-nebulizzatore anti Covid su bus e metrò: 'Uccide virus, batteri e funghi per una… - RobertoSignore7 : RT @francescagraz1: Le trecento vite dei medici in prima linea spente dal Covid. “Basta sprecare dosi, vaccinateci tutti” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Covid, Pfizer: 'Fornitura torna a regime'. Ue farà rispettare i contratti - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus: De Poli, 'far capire ad anziani importanza vaccini'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Condivido l'appello di Raffaele Zordanazzo, presidente regionale del Coordinamento pensionati lavoratori autonomi: i nostri papà e le nostre mamme, i nostri nonni e le nos ...

Covid | dopo il vaccino in arrivo un'altra “arma”

Covid, dopo il vaccino in arrivo un’altra “arma” (Di domenica 24 gennaio 2021) Prosegue con tutti i mezzi necessari la battaglia contro il Covid. In… Questo articolo è stato pubblicato per la prima vo ...

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Condivido l'appello di Raffaele Zordanazzo, presidente regionale del Coordinamento pensionati lavoratori autonomi: i nostri papà e le nostre mamme, i nostri nonni e le nos ...Covid, dopo il vaccino in arrivo un’altra “arma” (Di domenica 24 gennaio 2021) Prosegue con tutti i mezzi necessari la battaglia contro il Covid. In… Questo articolo è stato pubblicato per la prima vo ...