Covid Italia, bollettino oggi 24 gennaio 2021: 11.629 casi e 299 morti, aumentano le terapie intensive (Di domenica 24 gennaio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 24 gennaio 2021. Sono 11.629 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 2.466.813. L'incremento... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 24 gennaio 2021), ildi24. Sono 11.629 i nuovidiinnelle ultime 24 ore, per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 2.466.813. L'incremento...

