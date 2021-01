Covid | Israele blocca voli compagnie straniere fino al 31 gennaio

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il governo israeliano ha deciso il blocco di tutti iin arrivo ed in partenza dal Paese operati daalla fine del lockdown nazionale prevista il 31. Lo riferisce Haaretz. Saranno applicate alcune restrizioni, non ancora precisate, anche aidellenazionali mentre l'uscita dasarà consentita solo in casi eccezionali. Restano pienamente operativi icargo, quelli medici e quelli per i servizi d'emergenza. "Per la prima volta nella storia agli ebrei non sarà consentito di entrare ina meno che non si tratti di questione di vita o di morte" ha sottolineato il ministro dei trasporti Miri Regev.