Covid, in Abruzzo trovati altri 221 positivi, 10 i decessi registrati nelle ultime ore (Di domenica 24 gennaio 2021) L'Aquila - Dieci decessi e 221 nuovi casi positivi al Covid, età compresa tra 1 e 97 anni, nelle ultime ore in Abruzzo su 3mila 848 tamponi molecolari e 5mila 399 test antigenici eseguiti. Delle dieci persone morte, tre sono avvenute nei giorni scorsi ma solo oggi sono stati comunicati dalle Asl di competenza, i pazienti guariti sono 28mila 768 (+299 rispetto all'ultimo bollettino), mentre gli attualmente positivi su tutto il territorio regionale sono 10mila 411 (-88), con 427 pazienti ricoverati negli ospedali (-14) e 41 assistititi nelle terapie intensive (+1). Sono invece 9mila 943 le persone in isolamento domiciliare (-75). leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 24 gennaio 2021) L'Aquila - Diecie 221 nuovi casial, età compresa tra 1 e 97 anni,ore insu 3mila 848 tamponi molecolari e 5mila 399 test antigenici eseguiti. Delle dieci persone morte, tre sono avvenute nei giorni scorsi ma solo oggi sono stati comunicati dalle Asl di competenza, i pazienti guariti sono 28mila 768 (+299 rispetto all'ultimo bollettino), mentre gli attualmentesu tutto il territorio regionale sono 10mila 411 (-88), con 427 pazienti ricoverati negli ospedali (-14) e 41 assistitititerapie intensive (+1). Sono invece 9mila 943 le persone in isolamento domiciliare (-75). leggi tutto

TizianaFerrario : L’assurda storia di Guardiagrele paese in Abruzzo dove è stata scoperta variante inglese #Covid ma si è perso tempo… - FedericoMorchi1 : @CoachYannick @stanzaselvaggia @PierStolfo Il fatto che lei sia imbarazzante non significa sia cosi Tenga, giusto… - EugenioBerto70 : Covid: in Abruzzo altri casi da varianti e prime reinfezioni - abruzzoweb : COVID: ANCORA CASI IN SCUOLE PESCARA, OLTRE 800 IN QUARANTENA - abruzzoweb : COVID: PRESTO IN ABRUZZO UN TEST PER PREDIRE GRAVITÀ SINTOMI -