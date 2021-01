Covid, il Governo porta Pfizer in tribunale: “Basta ritardi sui vaccini” – Video (Di domenica 24 gennaio 2021) Pronta la diffida contro Pfizer per i ritardi sulla consegna dei vaccini. Per il premier Conte “tagli inaccettabili”. L’Ue convoca AstraZeneca. Scontro sulla ripartizione alle Regioni fra Arcuri e De Luca Le case farmaceutiche che producono i farmaci anti-Covid diffusi in Italia, Pfizer e AstraZeneca, rimandano le consegne e quindi bisognerà ricalcolare gli obiettivi previsti. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 24 gennaio 2021) Pronta la diffida controper isulla consegna dei. Per il premier Conte “tagli inaccettabili”. L’Ue convoca AstraZeneca. Scontro sulla ripartizione alle Regioni fra Arcuri e De Luca Le case farmaceutiche che producono i farmaci anti-diffusi in Italia,e AstraZeneca, rimandano le consegne e quindi bisognerà ricalcolare gli obiettivi previsti. L'articolo proviene da YesLife.it.

