Covid, cardinale Sepe ancora in ospedale: salta cerimonia al Duomo (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ ancora ricoverato all’ospedale Cotugno il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe. Da ieri assistito in ventilazione a causa dell’aggravarsi della sua positività al coronavirus. Oggi Sepe avrebbe dovuto tenere la cerimonia del saluto ai fedeli al Duomo, prima che il prossimo 2 febbraio si avvii all’insediamento il nuovo Arcivescovo Domenico Battaglia, ma la cerimonia per forze di cause maggiori è così slittata. “Mi sento molto tranquillo – ha spiegato il cardinale a Le Repubblica del letto di ospedale –per l’assistenza che sto ricevendo, mi sono complimentato con il primario Punzi e con la sua equipe“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ricoverato all’Cotugno ildi Napoli Crescenzio. Da ieri assistito in ventilazione a causa dell’aggravarsi della sua positività al coronavirus. Oggiavrebbe dovuto tenere ladel saluto ai fedeli al, prima che il prossimo 2 febbraio si avvii all’insediamento il nuovo Arcivescovo Domenico Battaglia, ma laper forze di cause maggiori è così slittata. “Mi sento molto tranquillo – ha spiegato ila Le Repubblica del letto di–per l’assistenza che sto ricevendo, mi sono complimentato con il primario Punzi e con la sua equipe“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

occhio_notizie : #Napoli, il cardinale Sepe è ancora positivo al #Covid - NapoliToday : #Cronaca Cardinale Sepe ricoverato per Covid, la Curia: 'Fiduciosi sul decorso e sulla degenza'… - Notiziedi_it : Covid, il cardinale Sepe ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono discrete - Notiziedi_it : Covid, il cardinale Sepe in terapia con ossigeno. I medici: «Andava ricoverato prima» - LiberoReporter : Napoli: Cardinale Sepe ricoverato per Covid -