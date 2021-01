Covid, canti e balli per festeggiare l’arrivo del vaccino nella rsa in provincia di Bari: 28 contagiati tra ospiti e operatori (Di domenica 24 gennaio 2021) Festa in una rsa per l’arrivo del vaccino anti-Covid: 28 contagiati canti, balli e abbracci per l’arrivo della prima dose del vaccino anti-Covid: la festa nella rsa, però, si è trasformata in un vero e proprio focolaio di Coronavirus con ben 28 contagiati, al momento tutti asintomatici. È quanto avvenuto alla residenza socio-sanitaria assistenziale “Casa Caterina” di Adelfia, in provincia di Bari. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, sia il personale sanitario che gli anziani ospiti della struttura hanno “salutato” l’arrivo della prima dose del vaccino, somministrato a tutti il 15 gennaio scorso, con una ... Leggi su tpi (Di domenica 24 gennaio 2021) Festa in una rsa perdelanti-: 28e abbracci perdella prima dose delanti-: la festarsa, però, si è trasformata in un vero e proprio focolaio di Coronavirus con ben 28, al momento tutti asintomatici. È quanto avvenuto alla residenza socio-sanitaria assistenziale “Casa Caterina” di Adelfia, indi. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, sia il personale sanitario che gli anzianidella struttura hanno “salutato”della prima dose del, somministrato a tutti il 15 gennaio scorso, con una ...

