Covid, Berlusconi chiede gruppo lavoro FI per piano vaccini efficace (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Di fronte oramai all'evidente difficoltà del governo nella distribuzione dei vaccini contro Covid, il presidente Silvio Berlusconi, ha dato mandato al responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Di fronte oramai all'evidente difficoltà del governo nella distribuzione deicontro, il presidente Silvio, ha dato mandato al responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea ...

Coronavirus: Mandelli (Fi), ‘grazie a Berlusconi, governo ci ascolti su vaccini’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Grazie al presidente Berlusconi, Forza Italia si metterà subito al lavoro per redigere un Piano vaccini che sappia superare le criticità dell’attuale programmazione del go ...

