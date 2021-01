Covid, 11.629 nuovi casi e 299 morti: il bollettino del 24 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Coronavirus Italia, bollettino oggi 24 gennaio: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 11.629 Decessi: 299 Tamponi effettuati: 216.211 Ricoveri in terapia intensiva: +14 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 499.278 casi totali: 2.466.813 Decessi: 85.461 Guariti: 1.882.074 Secondo il bollettino di oggi, domenica 24 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 11.629 i nuovi casi, contro i 13.331 di ieri, e 299 i morti (ieri erano stati 488), a fronte di 216.211 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 286.331). Risale al 5,38 per cento il tasso di positività rispetto al 4,65% di ieri. Le persone ... Leggi su tpi (Di domenica 24 gennaio 2021) Coronavirus Italia,oggi 24, contagi, guariti Ultime 24 ore: 11.629 Decessi: 299 Tamponi effettuati: 216.211 Ricoveri in terapia intensiva: +14 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 499.278totali: 2.466.813 Decessi: 85.461 Guariti: 1.882.074 Secondo ildi oggi, domenica 24, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 11.629 i, contro i 13.331 di ieri, e 299 i(ieri erano stati 488), a fronte di 216.211 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 286.331). Risale al 5,38 per cento il tasso di positività rispetto al 4,65% di ieri. Le persone ...

