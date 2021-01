Coronavirus | sono 526 i nuovi positivi in Toscana e 6 i decessi

ladyonorato : Fra questi “nuovi positivi”, ci sono anche i medici e infermieri vaccinati due settimane fa... - RegLombardia : #LNews Pubblicati dall'ISS-Ministero della Salute i dati RT di tutte le Regioni: Lombardia al 0,82. Sono ben 18 le… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-80). A fronte di 31.809… - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, i nuovi positivi sono il doppio dei nuovi guariti in Campania: il bollettino… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino del 24 gennaio: 11.629 nuovi casi, i morti sono 299 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono

Sono 11.629 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 24 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul ...(ANSA) - CATANZARO, 24 GEN - Oggi in Calabria si registrano cinque vittime per Covid, due in più rispetto a ieri. Diminuiscono invece i nuovi contagiati, passati da 402 a 211. In calo anche i ricovera ...