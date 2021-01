Coronavirus, Sileri: «Il vaccino per gli over 80 slitta di 4 settimane, di 8 settimane per gli altri. Da domani le dosi per i richiami» (Di domenica 24 gennaio 2021) Infiammano le polemiche sui ritardi della campagna vaccinale. Come noto, il rallentamento è dovuto alla riduzione delle dosi concordate dei vaccini da parte di Pfizer e AstraZeneca, le due aziende sulle quali l’Italia aveva fatto affidamento. Difficile, a questo punto, immaginare che si arrivi al 50 per cento di vaccinati entro l’estate. A confermarlo è il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a Domenica In, su Rai 1, secondo cui «questi ritardi faranno slittare di circa 4 settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione». Un rallentamento che, stando alle parole del viceministro, «coinvolge tutta l’Europa e buona parte del mondo, ma confido che il ritardo possa essere colmato ... Leggi su open.online (Di domenica 24 gennaio 2021) Infiammano le polemiche sui ritardi della campagna vaccinale. Come noto, il rallentamento è dovuto alla riduzione delleconcordate dei vaccini da parte di Pfizer e AstraZeneca, le due aziende sulle quali l’Italia aveva fatto affidamento. Difficile, a questo punto, immaginare che si arrivi al 50 per cento di vaccinati entro l’estate. A confermarlo è il viceministro alla Salute Pierpaolo, a Domenica In, su Rai 1, secondo cui «questi ritardi farannore di circa 4i tempi previsti per la vaccinazione degli80 e di circa 6-8per il resto della popolazione». Un rallentamento che, stando alle parole del viceministro, «coinvolge tutta l’Europa e buona parte del mondo, ma confido che il ritardo possa essere colmato ...

