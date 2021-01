Coronavirus, Sileri: «Il vaccino per gli over 80 slitta di 4 settimane, di 8 settimane per gli altri». Arcuri: «La prossima settimana 20% di fiale in meno» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Infiammano le polemiche sui ritardi della campagna vaccinale. Come noto, il rallentamento è dovuto alla riduzione delle dosi concordate dei vaccini da parte di Pfizer e AstraZeneca, le due aziende sulle quali l’Italia aveva fatto affidamento nella lotta al Coronavirus. Difficile, a questo punto, immaginare che si arrivi al 50% di vaccinati entro l’estate. A confermarlo è il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a Domenica In, su Rai 1, secondo cui «questi ritardi faranno slittare di circa 4 settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione». Un rallentamento che, stando alle parole del viceministro, «coinvolge tutta l’Europa e buona parte del mondo». Resta un margine per la ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) Infiammano le polemiche sui ritardi della campagna vaccinale. Come noto, il rallentamento è dovuto alla riduzione delle dosi concordate dei vaccini da parte di Pfizer e AstraZeneca, le due aziende sulle quali l’Italia aveva fatto affidamento nella lotta al. Difficile, a questo punto, immaginare che si arrivi al 50% di vaccinati entro l’estate. A confermarlo è il viceministro alla Salute Pierpaolo, a Domenica In, su Rai 1, secondo cui «questi ritardi farannore di circa 4i tempi previsti per la vaccinazione degli80 e di circa 6-8per il resto della popolazione». Un rallentamento che, stando alle parole del viceministro, «coinvolge tutta l’Europa e buona parte del mondo». Resta un margine per la ...

