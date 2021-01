Coronavirus | ora a far paura sono le nuove varianti e le reinfezioni dei pazienti guariti

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Fabian Ruiz positivo al covid-19 Il giocatore è in isolamento presso la sua abitazione #SkySport… - RegioneER : ??#Coronavirus, in ER 114mila vaccinati e da lunedì priorità ai richiami. @raffaeledonini: Siamo fra quelli che vacc… - danieledv79 : RT @Corriere: ?????? ULTIM'ORA – I dati di oggi - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - Il Bollettino della Protezione Civile al 24/01: +11.629 nuovi casi e 299 morti in 24h… - melysenda : RT @francobaietti: @valy_s @revneD88 @Aifa_ufficiale @robersperanza Questo coronavirus è veramente esperto...regola il tempo, gestisce le s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ora

ChietiToday

Sono 46 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Arezzo: 7 in Valdarno aretino. 174, invece, quelli in provincia di Firenze: 10 in Valdarno fiorentino. La As ...(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Sono 216.211 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 286.331.