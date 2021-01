Coronavirus, negli Usa contagiata una persona su 13. Ritardi sul vaccino anche in Giappone (Di domenica 24 gennaio 2021) Usa EPA/JUSTIN LANE Il John F. Kennedy International airport a New York. Contagiato il 7,6% della popolazione Gli Stati Uniti hanno superato i 25 milioni di casi di Coronavirus, secondo i dati del New York Times. Questa cifra – che secondo il quotidiano è «significativamente sottostimata» – significa che una persona su 13 nel Paese, che conta circa 328 milioni di abitanti, è stata contagiata, il 7,6% della popolazione. «Venticinque milioni di casi è un’incredibile tragedia», ha commentato Caitlin Rivers, un epidemiologo alla Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. I decessi legati al virus sono 414.000, uno ogni 800 persone circa nel Paese. Gli esperti ora temono l’impatto delle nuove varianti del virus, che sembrano essere più contagiose. Il Centers for Disease Control and Prevention ha recentemente avvertito che ... Leggi su open.online (Di domenica 24 gennaio 2021) Usa EPA/JUSTIN LANE Il John F. Kennedy International airport a New York. Contagiato il 7,6% della popolazione Gli Stati Uniti hanno superato i 25 milioni di casi di, secondo i dati del New York Times. Questa cifra – che secondo il quotidiano è «significativamente sottostimata» – significa che unasu 13 nel Paese, che conta circa 328 milioni di abitanti, è stata, il 7,6% della popolazione. «Venticinque milioni di casi è un’incredibile tragedia», ha commentato Caitlin Rivers, un epidemiologo alla Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. I decessi legati al virus sono 414.000, uno ogni 800 persone circa nel Paese. Gli esperti ora temono l’impatto delle nuove varianti del virus, che sembrano essere più contagiose. Il Centers for Disease Control and Prevention ha recentemente avvertito che ...

