Coronavirus | Messina Intesa Sp | ' donati oltre 100 mln euro per rafforzare Ssn'

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "Intesa Sanpaolo ha donato più di 100 milioni di euro per rafforzare il sistema sanitario nazionale e ha sostenuto le persone in difficoltà con 13 milioni di pasti, posti letto, medicine, abiti. In uno scenario di marcata complessità, sentiamo il dovere di sostenere con ulteriore impegno la crescita economica, sociale, culturale dando un segnale positivo soprattutto nei Paesi dove siamo presenti". A dirlo è Carlo Messina, consigliere delegato e ceo del gruppo, intervenuto questa sera (in modalità remota) alla cerimonia di apertura dell'evento di Davos. "Siamo orgogliosi di poter contribuire alla riflessione sul 'Great Reset', uno dei temi di questa edizione, con l'auspicio che sia il primo passo verso una società davvero caratterizzata da maggior benessere, inclusione e sostenibilità e con ...

