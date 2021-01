Coronavirus Italia, il bollettino del 24 gennaio 2021: 11.629 nuovi casi, 299 i decessi (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono 11.629 i nuovi casi di Coronavirus, e 299 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 498.834 Deceduti: 85.461 Dimessi/Guariti: 10.885 Ricoverati: 21.309 di cui in Terapia Intensiva: 2.400 (+ 14) Tamponi (molecolari e antigenici): 216.211 (- 70.12o ) Totale casi: 2.466.813 Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono 11.629 idi, e 299 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 498.834 Deceduti: 85.461 Dimessi/Guariti: 10.885 Ricoverati: 21.309 di cui in Terapia Intensiva: 2.400 (+ 14) Tamponi (molecolari e antigenici): 216.211 (- 70.12o ) Totale: 2.466.813

