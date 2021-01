Coronavirus Italia: il bollettino Covid di oggi. Dati e contagi delle Regioni (Di domenica 24 gennaio 2021) Il bollettino quotidiano del ministero della Salute con l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia oggi ci fornisce il quadro il giorno dopo le ultime ordinanze firmate dal ministro della salute, Roberto ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Ilquotidiano del ministero della Salute con l'andamento dell'epidemia diinci fornisce il quadro il giorno dopo le ultime ordinanze firmate dal ministro della salute, Roberto ...

fattoquotidiano : Coronavirus, da oggi in vigore l’ordinanza coi nuovi “colori”. Come è divisa l’Italia e cosa si può fare in zona gi… - Corriere : Francia, Macron pensa a un nuovo lockdown: l’annuncio potrebbe arrivare già mercoledì - TizianaFerrario : L’assurda storia di Guardiagrele paese in Abruzzo dove è stata scoperta variante inglese #Covid ma si è perso tempo… - 11secon : #COVID19 - #ITALIA I numeri del #coronavirus nelle diverse regioni, aggiornati a ieri. Fonte: Ministero della Salu… - Owl36350444 : Se non ci sono abbastanza #morti del giorno e neanche del mese che si fa ? Si torna indietro, ovvio ! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Covid: vaccino, prime dosi AstraZeneca 15 febbraio

Tra le dosi di Moderna, Pfizer e quelle di AstraZeneca ''dovremmo avere a fine marzo 15 milioni di dosi'' di vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto, a q ...

Coronavirus Italia: il bollettino Covid di oggi. Dati e contagi delle Regioni

L'andamento di nuovi contagiati, morti, guariti e ricoveri. I dati dalle regioni: Emilia Romagna + 1.208, Veneto + 956, Puglia + 954, Toscana + 526, Marche + 517 ...

Tra le dosi di Moderna, Pfizer e quelle di AstraZeneca ''dovremmo avere a fine marzo 15 milioni di dosi'' di vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto, a q ...L'andamento di nuovi contagiati, morti, guariti e ricoveri. I dati dalle regioni: Emilia Romagna + 1.208, Veneto + 956, Puglia + 954, Toscana + 526, Marche + 517 ...