Coronavirus in Toscana: 6 morti (età media 68 anni), oggi 24 gennaio. E 526 nuovi contagi. Vaccinazioni: oltre 82mila (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono 6 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 24 gennaio. Si tratta 4 uomini e 2 donne con età media relativamente giovane: 68 anni. Non scriveremo che siamo in calo, che sei morti sono il minimo di questi drammatici tempi. Sei morti per un'epidemia sono sei tragedie, perdite gravi e lutti per le famiglie. Mentre continua ad essere rilevante il numero dei nuovi contagiati: 526, con età media di 47 anni (il 13% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 13% ha 80 anni o più). Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 130.859 Leggi su firenzepost (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono 6 iper, in24. Si tratta 4 uomini e 2 donne con etàrelativamente giovane: 68. Non scriveremo che siamo in calo, che seisono il minimo di questi drammatici tempi. Seiper un'epidemia sono sei tragedie, perdite gravi e lutti per le famiglie. Mentre continua ad essere rilevante il numero deiati: 526, con etàdi 47(il 13% ha meno di 20, il 25% tra 20 e 39, il 34% tra 40 e 59, il 15% tra 60 e 79, il 13% ha 80o più). Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 130.859

